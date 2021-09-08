Военный атташе Азербайджана встретился с личным составом, участвующим в учениях "Сокол ТурАз - 2021"

Военный атташе Азербайджана встретился с личным составом, участвующим в учениях "Сокол ТурАз - 2021".

Военный атташе Азербайджана встретился с личным составом, участвующим в учениях "Сокол ТурАз - 2021".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, в очередной день совместных летно-тактических учений Сокол ТурАз - 2021", проходящих в турецком городе Конья, военный атташе Азербайджанской Республики в Турции полковник Мушвиг Мамедов встретился с участвующим в учениях личным составом.

На встрече с командиром авиабазы генерал-майором Ондером Шенсозом полковник Мушвиг Мамедов подчеркнул, что проведение широкого обмена опытом между военнослужащими двух братских стран в ходе этих учений представляет исключительную значимость.

Затем стороны обменялись памятными подарками.

После встречи военный атташе прибыл на аэродром, встретился с летно-техническим составом и поинтересовался ходом учений.

В заключение была сделана фотография на память.