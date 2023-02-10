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Военные врачи Азербайджана провели в Турции еще 7 хирургических операций

Военные врачи Азербайджана провели в Турции еще 7 хирургических операций Военные врачи азербайджанской армии, командированные в Турцию по указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжают свою деятельность в Кахраманмараше.
Армия
10 февраля 2023 г. 16:28
Военные врачи Азербайджана провели в Турции еще 7 хирургических операций

Военные врачи азербайджанской армии, командированные в Турцию по указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжают свою деятельность в Кахраманмараше.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Во взаимодействии с представителями Министерства здравоохранения и Вооруженных сил Турции наши военные медики успешно провели еще 7 хирургических операций, а также оказали амбулаторную помощь 41 пострадавшему.

Командированный в Турцию медицинский персонал азербайджанской армии выполнил в общей сложности 17 хирургических операций, были проведены обследования и оказана амбулаторная помощь 134 пострадавшим от землетрясения.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani military doctors perform next surgeries in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın hərbi həkimləri daha 7 cərrahi əməliyyat edib, 41 nəfərə ambulator yardım göstəriblər

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