Военные врачи Азербайджана провели в Турции еще 7 хирургических операций

Военные врачи азербайджанской армии, командированные в Турцию по указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжают свою деятельность в Кахраманмараше.

Военные врачи азербайджанской армии, командированные в Турцию по указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжают свою деятельность в Кахраманмараше.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Во взаимодействии с представителями Министерства здравоохранения и Вооруженных сил Турции наши военные медики успешно провели еще 7 хирургических операций, а также оказали амбулаторную помощь 41 пострадавшему.

Командированный в Турцию медицинский персонал азербайджанской армии выполнил в общей сложности 17 хирургических операций, были проведены обследования и оказана амбулаторная помощь 134 пострадавшим от землетрясения.