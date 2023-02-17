Военные врачи Азербайджана провели в Турции 61 хирургическую операцию

Военно-медицинский персонал азербайджанской армии продолжает оказывать в Кахраманмараше медпомощь пострадавшим в результате землетрясения.

Военно-медицинский персонал азербайджанской армии продолжает оказывать в Кахраманмараше медпомощь пострадавшим в результате землетрясения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Азербайджанские военные врачи осуществляют деятельность во взаимодействии с представителями Министерства здравоохранения и Вооруженных сил Турции.

Медицинский персонал, успешно выполнивший еще 36 хирургических операций, также оказал амбулаторную помощь 223 пострадавшим.

В целом наши военные врачи провели 61 хирургическую операцию, обследовали и оказали амбулаторную помощь 416 пострадавшим. Деятельность военно-медицинских работников из Азербайджана была высоко оценена в братской стране и им были вручены памятные подарки.

Отметим, что по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 20 военных врачей азербайджанской армии были командированы в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате землетрясения.