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Военные врачи Азербайджана провели в Турции 61 хирургическую операцию

Военные врачи Азербайджана провели в Турции 61 хирургическую операцию Военно-медицинский персонал азербайджанской армии продолжает оказывать в Кахраманмараше медпомощь пострадавшим в результате землетрясения.
Армия
17 февраля 2023 г. 15:08
Военные врачи Азербайджана провели в Турции 61 хирургическую операцию

Военно-медицинский персонал азербайджанской армии продолжает оказывать в Кахраманмараше медпомощь пострадавшим в результате землетрясения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Азербайджанские военные врачи осуществляют деятельность во взаимодействии с представителями Министерства здравоохранения и Вооруженных сил Турции.

Медицинский персонал, успешно выполнивший еще 36 хирургических операций, также оказал амбулаторную помощь 223 пострадавшим.

В целом наши военные врачи провели 61 хирургическую операцию, обследовали и оказали амбулаторную помощь 416 пострадавшим. Деятельность военно-медицинских работников из Азербайджана была высоко оценена в братской стране и им были вручены памятные подарки.

Отметим, что по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 20 военных врачей азербайджанской армии были командированы в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате землетрясения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın hərbi həkimləri Türkiyədə 61 cərrahi əməliyyat keçirib, 419 nəfərə yardım göstərib

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