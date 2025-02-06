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Военные впервые применили ряд вооружений на многонациональных учениях в Турции

Военные впервые применили ряд вооружений на многонациональных учениях в Турции 18:22
Армия
6 февраля 2025 г. 18:41
Военные впервые применили ряд вооружений на многонациональных учениях в Турции

В рамках "Зимних учений – 2025" в турецком городе Карс военнослужащие впервые используют бронемашину NEFER, пулемет MPT-76, а также ряд других видов вооружения и техники.

Как сообщает Report, об этом представитель Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк заявил на брифинге.

Он отметил, что в ходе международных учений личный состав отрабатывает боевые навыки в условиях сурового климата, повышая уровень подготовки и координации.

Учения, стартовавшие 20 января, завершатся 7 февраля. В них участвуют 12 тыс. военных из Турции, Азербайджана, США, Италии, Грузии, Пакистана, Казахстана и других стран.

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