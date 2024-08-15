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Военные специалисты Азербайджана и Саудовской Аравии провели рабочую встречу

Военные специалисты Азербайджана и Саудовской Аравии провели рабочую встречу
Армия
15 августа 2024 г. 16:48
Военные специалисты Азербайджана и Саудовской Аравии провели рабочую встречу

Военные специалисты Азербайджана и Саудовской Аравии провели рабочую встречу в рамках визита в Баку делегации Вооруженных сил этой страны.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана состоялась встреча делегации во главе с начальником Главного управления по вопросам образования и пропаганды духовных ценностей ВС Саудовской Аравии генерал-майором Мисфиром бин Хасаном аль-Исой с начальником Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу министерства обороны полковником Эльшадом Абиловым.

Делегации были прочитаны лекции на тему "Важная роль национально-духовных, моральных и патриотических ценностей в повышении морально-психологического духа военнослужащих", представлен брифинг об организации идеологической работы и подготовке военных психологов, а также по основным направлениям деятельности.

На встрече обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в области военного образования, обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Saudi military specialists meet in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının hərbi mütəxəssisləri arasında işçi görüşü keçirilib

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