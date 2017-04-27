Военные специалисты Азербайджана и России обсудили вопросы химической защиты

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Согласно плану двустороннего сотрудничества на 2017 год между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Российской Федерации, в Военной академии Вооруженных сил состоялась рабочая встреча между специалистами по химической, биологической и радиологической защите.

В ходе рабочей встречи был обсужден опыт, приобретенный военными структурами обоих государств в сфере химической, биологической и радиологической защиты, была подчеркнута важность проведения научных мероприятий в этой области.