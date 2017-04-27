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    Военные специалисты Азербайджана и России обсудили вопросы химической защиты

    В ходе рабочей встречи был обсужден опыт в сфере химической, биологической и радиологической защиты
    © Mod.gov.az

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Согласно плану двустороннего сотрудничества на 2017 год между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Российской Федерации, в Военной академии Вооруженных сил состоялась рабочая встреча между специалистами по химической, биологической и радиологической защите.

    В ходе рабочей встречи был обсужден опыт, приобретенный военными структурами обоих государств в сфере химической, биологической и радиологической защиты, была подчеркнута важность проведения научных мероприятий в этой области.

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