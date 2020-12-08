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Военные самолеты провели подготовительные полеты к Параду победы

Военные самолеты провели подготовительные полеты к Параду победы В то же время продолжаются учения, связанные с подготовкой личного состава к военному параду
Армия
8 декабря 2020 г. 11:56
Военные самолеты провели подготовительные полеты к Параду победы
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Азербайджанская армия продолжает подготовку посвященного победе в Отечественной войне военного парада с участием военных самолетов и вертолетов.

8 декабря в небе над Баку были осуществлены подготовительные полеты военных самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает Report.

В то же время продолжаются учения, связанные с подготовкой личного состава к военному параду.

Отметим, что 10 декабря состоится военный парад, посвященный победе в Отечественной войне.

На военном параде, который будет проведен на площади Азадлыг, примут участие более 3 тысячи военнослужащих. Будет продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе новейшая принятая на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера.

На параде также будет продемонстрирована часть вражеской военной техники, захваченной Азербайджанской армией во время Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi təyyarələr Qələbə paradına hazırlıq uçuşları keçirib

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