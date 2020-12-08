Военные самолеты провели подготовительные полеты к Параду победы

В то же время продолжаются учения, связанные с подготовкой личного состава к военному параду

Азербайджанская армия продолжает подготовку посвященного победе в Отечественной войне военного парада с участием военных самолетов и вертолетов.

8 декабря в небе над Баку были осуществлены подготовительные полеты военных самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает Report.

В то же время продолжаются учения, связанные с подготовкой личного состава к военному параду.

Отметим, что 10 декабря состоится военный парад, посвященный победе в Отечественной войне.

На военном параде, который будет проведен на площади Азадлыг, примут участие более 3 тысячи военнослужащих. Будет продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе новейшая принятая на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера.

На параде также будет продемонстрирована часть вражеской военной техники, захваченной Азербайджанской армией во время Отечественной войны.