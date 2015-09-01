Военные самолеты Азербайджана и Турции продолжают учебные полеты

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В совместных тактических учениях "TurAz Qartalı - 2015" продолжаются полеты боевых самолетов военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в учениях военно-воздушные силы двух стран осуществили полеты в целях проверки взаимодействия по планированию и проведению совместных операций, и возможностей боевой согласованности, ознакомления с полетными зонами в воздушном пространстве, взлетно-посадочными линиями на территории, состоянием аэронавигации по маршруту, с условиями на взлетном, посадочном и запасном аэродромах.