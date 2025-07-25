Военные пилоты выполнили учебно-тренировочные полеты

17:03 В соответствии с планом подготовки на 2025 год, были проведены учебно-тренировочные полеты с вертолетными подразделениями ВВС.

Учебно-тренировочные полеты с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана состоялись в соответствии с планом подготовки на 2025 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Сначала проверили теоретические знания личного состава, довели до сведения военных летчиков условия учебно-тренировочных полетов и правила безопасности. Затем провели контрольный осмотр вертолетов.

Вертолеты выполнили полеты по установленным маршрутам, совершив вылеты с аэродромов базирования. Были выполнены задачи по взлету и посадке, ведению воздушной разведки, а также по другим видам деятельности.

Военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм в ходе учебно-тренировочных полетов и успешно выполнили поставленные задачи.