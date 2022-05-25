Военные пилоты Азербайджана принимают участие в учениях "Анатолийский орел-2022"

В турецком городе Конья успешно продолжаются международные летно-тактические учения "Анатолийский орел-2022" (Anatolian Phoenix-2022).

В турецком городе Конья успешно продолжаются международные летно-тактические учения "Анатолийский орел-2022" (Anatolian Phoenix-2022).

Как сообщает турецкое бюро Report, в маневре приняли участие два многоцелевых вертолета Mi-17-1V из трех команд личного состава ВВС Азербайджана.

Основная цель учений заключается в расширении совместного сотрудничества в области военно-воздушных сил между государствами-участниками.

Отметим, что в маневрах этого года наряду с Турцией и Азербайджаном участвуют Польша и Турецкая Республика Северного Кипра. Обучение продлится до 27 мая.