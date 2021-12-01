Военные, несущие службу в Лачыне: Твердо стоим на страже наших границ

Министерство обороны Азербайджана организовало медиа-тур по случаю первой годовщины освобождения Лачына от армянской оккупации

Министерство обороны Азербайджана организовало медиа-тур по случаю первой годовщины освобождения Лачына от армянской оккупации.

По словам командированного в Лачын сотрудника Report, в рамках визита журналисты посетили подразделения Министерства обороны, дислоцированные на освобожденных территориях.

Именно в этот день, 1 декабря прошлого года, победоносная Азербайджанская армия вошла в Лачынский район.

Ранее представители СМИ побывали на стратегическом боевом посту нашей армии в Лачыне. Отсюда до армянских позиций рукой подать. Посты отстоят друг друга на расстоянии 10-150 метров.

Дороги в направлении боевых постов, расположенных на азербайджано-армянской государственной границе, расширены, что значительно облегчает подъезд личного состава и техники. Проделана большая работа по улучшению условий службы наших военнослужащих на боевых постах, дислоцированных на горной вершине.

В настоящее время солдаты нашей могучей армии, стоя лицом к лицу с противником, гордо несут службу на государственной границе Азербайджана.

Прапорщик Азербайджанской армии Ровшан Аббасов рассказал Report о героизме, проявленном нашими военнослужащими в ходе 44-дневных боев: "Как сказал Верховный главнокомандующий, мы сокрушили врага железным кулаком. Мы отомстили за наших шехидов. Я горжусь тем, что служу на этом посту. Наш народ может быть уверен в том, что азербайджанский солдат твердо стоит на страже наших рубежей. Если армяне еще когда-нибудь выступят с территориальными притязаниями в адрес нашей страны, они пожалеют об этом".

Фото/видео: Эхтирам Джаби