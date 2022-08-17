Военные моряки выполнили очередной эпизод конкурса "Кубок моря"

В территориальных водах Азербайджана в Каспийском море в рамках соревнований “Кубок моря-2022” военные моряки выполнили задания по эпизоду “Артиллерийский обстрел по морской цели” этапа “Соревнования по артиллерийскому обстрелу”.

В территориальных водах Азербайджана в Каспийском море в рамках соревнований “Кубок моря-2022” военные моряки выполнили задания по эпизоду “Артиллерийский обстрел по морской цели” этапа “Соревнования по артиллерийскому обстрелу”.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

По условиям эпизода, артиллерийские стрельбы проводились по малогабаритным морским целям, расположенным на расстоянии 3000 метров. Для уничтожения цели экипажам артиллерийских установок выдали по 40 снарядов.

Во время выполнения задачи в качестве морской цели использовалась специально установленная судовая доска.