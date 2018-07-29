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    Военные моряки отработали действия расчета по борьбе за живучесть корабля

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря-2018» команды отработали действия расчета по борьбе за живучесть корабля.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Первый этап тренировок был проведён так называемым способом «на сухую», то есть без поступления воды.

    Затем через специально сконструированные отверстия, имитирующие пробоины, была подана вода и задачей расчета стало в кратчайшие сроки, используя аварийный инвентарь выполнить ликвидацию пробоин.

    Основной целью проведения подобных тренировок является обеспечение безопасности коробля, а также совершенствование навыков экипажа по спасению корабля.

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