Военные моряки отработали действия расчета по борьбе за живучесть корабля

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря-2018» команды отработали действия расчета по борьбе за живучесть корабля.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Первый этап тренировок был проведён так называемым способом «на сухую», то есть без поступления воды.

Затем через специально сконструированные отверстия, имитирующие пробоины, была подана вода и задачей расчета стало в кратчайшие сроки, используя аварийный инвентарь выполнить ликвидацию пробоин.

Основной целью проведения подобных тренировок является обеспечение безопасности коробля, а также совершенствование навыков экипажа по спасению корабля.