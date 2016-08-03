​Военные моряки Азербайджана выполнили артиллерийские стрельбы на международном конкурсе

Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Боевые корабли ВМФ России, ВМС Казахстана и ВМС Азербайджана выполнили артиллерийские стрельбы бортовыми комплексами по воздушной и морской цели в рамках международного конкурса "Кубок моря-2016".

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе первого этапа международного конкурса "Кубок моря -2016" корабли ВМФ России, ВМС Азербайджана и ВМС Казахстана отработали в полигонах Каспийского моря конкурсные задачи применения корабля по предназначению с выполнением артиллерийских стрельб бортовыми комплексами вооружений по воздушной и морской целям", - сообщил представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

По его словам, участниками артиллерийских стрельб стали малый ракетный корабль Каспийской флотилии ВМФ России "Углич", патрульно-сторожевой корабль ВМС Азербайджана "G-124", ракетно-артиллерийских корабль ВМС Республики Казахстан "Орал".

"Корабли, заняв назначенный район, вначале выполнили стрельбы по воздушным целям (со сбросом самолетами Су-24 светящихся авиабомб САБ-250, имитирующих воздушные цели), при этом отработав такие элементы, захват цели, прием и передача целеуказания, а затем отработали артиллерийские стрельбы по морской цели", - сказал представитель Минобороны РФ.

Он пояснил, что в ходе выполнения эпизода по уничтожению морской цели (ее имитирует щит-мишень) оцениваются такие параметры, как маневрирование кораблей по сближению с морской целью на установленную дистанцию, непосредственно уничтожение морской цели корабельными комплексами вооружения и маневрирование по выходу из морского боя.

"В период отработки кораблями конкурсных задач в море на борту корабля-контролера - малого ракетного корабля "Великий Устюг" была организована работа штаба руководства конкурса, а также находились наблюдатели от ВМС Исламской Республики Иран", - добавил И.Дыгало.

В свою очередь руководитель международного конкурса начальник Управления боевой подготовки ВМФ России контр-адмирал Виктор Кочемазов отметил, что перед российскими, казахстанскими и азербайджанскими моряками стоят сложные задачи, которые определены Положением о конкурсе "Кубок моря - 2016".

"Оценивается, как слаженность экипажей кораблей, так и мастерство корабельных боевых расчетов. Одновременно, выполняя задачи в море по плану конкурса, моряки трех стран добиваются высокого уровня взаимопонимания и обмениваются опытом в вопросах эксплуатации техники, вверенного вооружения", - отметил В.Кочемазов.