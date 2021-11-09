Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО

В рамках Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) НАТО на многонациональных морских учениях "Восточное Средиземноморье - 2021" в Турции была проведена оценка 2-го уровня Корабельной поисковой группы Военно-морских сил Азербайджанской Армии, заявленных в О

В рамках Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) НАТО на многонациональных морских учениях "Восточное Средиземноморье - 2021" в Турции была проведена оценка 2-го уровня Корабельной поисковой группы Военно-морских сил Азербайджанской Армии в рамках многонациональных совместных сил.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Оценка корабельной поисковой группы проводилась многонациональной оценочной группой и контролировалась группой наблюдателей Командования Военно-морских сил НАТО.

В ходе учений были выполнены задачи по быстрому подходу катера к захваченному условной террористической группой кораблю, нейтрализации террористов и освобождению корабля, а также безопасной эвакуации экипажа.

Следует отметить, что целью проведения оценочных учений является проверка боеготовности, деятельности и оснащения подразделений совместных сил на соответствие стандартам НАТО.