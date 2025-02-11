Военные моряки Азербайджана отработали антитеррористические мероприятия на учениях в Пакистане

Военнослужащие ВМС Азербайджана выполнили ряд антитеррористических задач в рамках многонациональных учений "AMAN-25" в Карачи (Пакистан).
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Подразделения подводного нападения и подводной обороны Азербайджана продемонстрировали высокий уровень профессионализма в ходе антитеррористических операций в населенных пунктах, нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств, а также при выполнении задач по захвату судна в открытом море.
"На учения "AMAN-25", которые проходят под лозунгом "Вместе ради мира", азербайджанские военные успешно справляются со всеми поставленными задачами", - заявили в оборонном ведомстве.