Военные моряки Азербайджана отработали антитеррористические мероприятия на учениях в Пакистане

15:14

Военнослужащие ВМС Азербайджана выполнили ряд антитеррористических задач в рамках многонациональных учений "AMAN-25" в Карачи (Пакистан).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения подводного нападения и подводной обороны Азербайджана продемонстрировали высокий уровень профессионализма в ходе антитеррористических операций в населенных пунктах, нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств, а также при выполнении задач по захвату судна в открытом море.

"На учения "AMAN-25", которые проходят под лозунгом "Вместе ради мира", азербайджанские военные успешно справляются со всеми поставленными задачами", - заявили в оборонном ведомстве.