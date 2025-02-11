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Военные моряки Азербайджана отработали антитеррористические мероприятия на учениях в Пакистане

Военные моряки Азербайджана отработали антитеррористические мероприятия на учениях в Пакистане 15:14
Армия
11 февраля 2025 г. 15:40
Военные моряки Азербайджана отработали антитеррористические мероприятия на учениях в Пакистане

Военнослужащие ВМС Азербайджана выполнили ряд антитеррористических задач в рамках многонациональных учений "AMAN-25" в Карачи (Пакистан).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения подводного нападения и подводной обороны Азербайджана продемонстрировали высокий уровень профессионализма в ходе антитеррористических операций в населенных пунктах, нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств, а также при выполнении задач по захвату судна в открытом море.

"На учения "AMAN-25", которые проходят под лозунгом "Вместе ради мира", азербайджанские военные успешно справляются со всеми поставленными задачами", - заявили в оборонном ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri Pakistanda gəmilərin zəbt olunması təlimini icra ediblər

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