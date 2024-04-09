Военные летчики выполнили учебно-тренировочные полеты

Вертолетные подразделения Военно-воздушных сил Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Вертолетные подразделения Военно-воздушных сил Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны.

Накануне полетов были проверены теоретические знания личного состава, до сведения военных летчиков были доведены правила безопасности.

Вертолеты выполнили полеты по установленным маршрутам, совершив вылеты с аэродромов базирования. Были выполнены задачи по взлету и посадке в дневное и ночное время, ведению воздушной разведки, а также по другим видам деятельности.

Задачи, поставленные в ходе учений, проводимых в целях повышения боевой подготовки и практических навыков летных экипажей, были успешно выполнены, сообщили в Минобороны.