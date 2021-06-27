О нас
Report Georgia
Аудио новости

Военные летчики ВВС Азербайджана выполнили очередные задачи на учениях «Анатолийский орёл – 2021»

Военные летчики ВВС Азербайджана выполнили очередные задачи на учениях «Анатолийский орёл – 2021» В турецком городе Конья продолжаются международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021» с участием военных летчиков ВВС Азербайджана.
Армия
27 июня 2021 г. 13:40
Военные летчики ВВС Азербайджана выполнили очередные задачи на учениях «Анатолийский орёл – 2021»

В турецком городе Конья продолжаются международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021» с участием военных летчиков ВВС Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В очередной день учений летный состав ВВС Азербайджана выполнил очередные боевые задачи по уничтожению наземных и воздушных целей условного противника.

Согласно заданию, военные летчики ВВС Азербайджана организовали воздушное дежурство, провели обнаружение и уничтожение условного противника, предпринявшего попытку нарушить воздушное пространство, нанесли удары по живой силе и бронетехнике противника.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani military pilots complete next tasks in Anatolian Eagle - 2021 Exercises
Версия на азербайджанском языке Фото“Anadolu Qartalı - 2021” təlimində hərbi pilotlarımız növbəti tapşırıqları icra edib

Другие новости из категории

МО: Армянские ВС подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана
МО: Армянские ВС подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана
27 июня 2021 г. 10:54
Ильхам Алиев: Будет расширен численный состав наших Вооруженных сил, Армии
Ильхам Алиев: Будет расширен численный состав наших Вооруженных сил, Армии
26 июня 2021 г. 22:36
Президент Азербайджана: В результате войны армянская армия уничтожена
Президент Азербайджана: В результате войны армянская армия уничтожена
26 июня 2021 г. 22:06
Главнокомандующий: Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных в мировом масштабе
Главнокомандующий: Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных в мировом масштабе
26 июня 2021 г. 21:46
Награждены военнослужащие Отдельной общевойсковой армии
ФотоНаграждены военнослужащие Отдельной общевойсковой армии
26 июня 2021 г. 20:42
Президент встретился с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезидент встретился с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии - ОБНОВЛЕНО
26 июня 2021 г. 20:34
Дети шехидов Отечественной войны собрались вместе - ВИДЕО
ФотоДети шехидов Отечественной войны собрались вместе - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 16:36
Президент ознакомился с условиями, созданными в новом военном городке - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезидент ознакомился с условиями, созданными в новом военном городке - ОБНОВЛЕНО
26 июня 2021 г. 16:15
На учениях Анатолийский орёл – 2021 уничтожены воздушные цели условного противника
ФотоНа учениях "Анатолийский орёл – 2021" уничтожены воздушные цели условного противника
26 июня 2021 г. 14:48
Найдены тела еще двух пропавших без вести военнослужащих
Найдены тела еще двух пропавших без вести военнослужащих
26 июня 2021 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi