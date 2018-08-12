Военные корабли, участвовавшие в международном конкурсе Кубок моря-2018 покинули Бакинский порт

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Находящиеся в Азербайджане для участия в международном конкурсе «Кубок моря-2018» ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» Военно-морских сил Исламской Республики Иран, малые артиллерийские корабли «Волгодонск» и «Махачкала», а также спасательно-буксирное судно «СБ-45» Каспийской флотилии ВМФ России и ракетно-артиллерийский корабль «Мангистау» Военно-морских сил Республики Казахстан 12 августа покинули Бакинский порт.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны.