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    Военные корабли России прибыли в Баку - ВИДЕО

    Корабли примут участие в международном состязании «Кубок моря - 2017»
    © Foto: mod.gov.az

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Для принятия участия в международном состязании «Кубок моря - 2017», которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, 23-го июля в Баку прибыли малый ракетный корабль «Град Свияжск» и спасательно-буксирное судно «СБ-45» Каспийской флотилии ВМФ России.

    Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, в состязаниях, которые будут проходить с 1-го по 11-ое августа, примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

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