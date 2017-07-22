Военные корабли Ирана и Казахстана прибыли в Баку

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Для принятия участия в международном состязании "Кубок моря - 2017", которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, 22-го июля в Баку прибыли ракетные катера "Пейкан" и "Джовшан" Военно-морских сил Ирана и ракетно-артиллерийские корабли "Казахстан" и "Сарыарка", а также гидрографическое судно "Жайык" Военно-морских сил Казахстана.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В состязаниях, которые будут проходить с 1 по 11 августа, примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.