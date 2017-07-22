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    Военные корабли Ирана и Казахстана прибыли в Баку

    В состязаниях, которые пройдут с 1 по 11 августа, примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Для принятия участия в международном состязании "Кубок моря - 2017", которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, 22-го июля в Баку прибыли ракетные катера "Пейкан" и "Джовшан" Военно-морских сил Ирана и ракетно-артиллерийские корабли "Казахстан" и "Сарыарка", а также гидрографическое судно "Жайык" Военно-морских сил Казахстана.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В состязаниях, которые будут проходить с 1 по 11 августа, примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

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