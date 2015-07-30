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    Военные корабли Азербайджана готовятся к тренировкам вместе с кораблями РФ и Казахстана

    В Каспийском море корабли проведут учения по артиллерийской стрельбе и корабельные тренировки

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Военные корабли РФ, Казахстана и Азербайджана вышли в Каспийское море для проведения артиллерийских стрельб и корабельных тренировок.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель управления пресс-службы и информации министерства обороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

    "В рамках подготовки к конкурсу "Кубок Каспия - 2015" Корабли ВМФ России, ВМС Казахстана и Азербайджана выполняют ряд подготовительных артиллерийских стрельб по малоразмерной морской цели, по воздушной цели и стрельбы по плавающей мине", - говорится в сообщении.

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