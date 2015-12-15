Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Военные Каспийской флотилии России провели на Каспии учения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, военные Каспийской флотилии на учениях обнаружили и захватили группы "подводных диверсантов" условного противника при проникновении в пункт базирования кораблей флотилии в Дагестане.

Отмечается, что учение проведено в пункте базировании соединения кораблей флотилии в городе Махачкала. В учебных мероприятиях было задействовано около 50 военнослужащих, несколько быстроходных лодок, а также использовано специальное оборудование для наблюдения за подводной обстановкой.