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    Военные Каспийской флотилии России провели на Каспии учения

    Военные обнаружили и захватили группы подводных диверсантов условного противника

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Военные Каспийской флотилии России провели на Каспии учения.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, военные Каспийской флотилии на учениях обнаружили и захватили группы "подводных диверсантов" условного противника при проникновении в пункт базирования кораблей флотилии в Дагестане.

    Отмечается, что учение проведено в пункте базировании соединения кораблей флотилии в городе Махачкала. В учебных мероприятиях было задействовано около 50 военнослужащих, несколько быстроходных лодок, а также использовано специальное оборудование для наблюдения за подводной обстановкой.

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