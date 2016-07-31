​Военные Азербайджана участвуют в розыгрыше "Кубка моря" в Дагестане

Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Международный военно-морской конкурс "Кубок моря - 2016" с участием надводных кораблей России, Казахстана и Азербайджана стартовал в воскресенье в дагестанском городе Каспийске в рамках "Международных армейских игр", проводимых Минобороны России.

Как передает Report, в нем участвуют около 130 человек.

В торжественном открытии соревнований приняли участие вице- премьер правительства Дагестана Рамазан Джафаров и заместитель командующего Каспийской флотилией, капитан 1 ранга Сергей Екимов.

"От имени главнокомандующего Военно-морским флотом России и командующего Каспийской флотилией приветствую участников международного конкурса "Кубок моря". Я благодарю команды Азербайджана и Казахстана за то, что они откликнулись на наше предложение, согласились и прибыли для участия в международном конкурсе "Кубок моря", - сказал на церемонии открытия Екимов.

Итоги конкурса будут подведены 11 августа.