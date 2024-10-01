Военные Азербайджана и Узбекистана проводят совместные командно-штабные учения

Азербайджан и Узбекистан проводят совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Мастерство-2024".

Азербайджан и Узбекистан проводят совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Мастерство-2024".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Учения организованы в соответствии с Планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, утвержденным Министерствами обороны двух стран.

На церемонии открытия учений минутой молчания была почтена память героев двух стран, отдавших жизнь во имя территориальной целостности своей Родины, прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Узбекистана.

Объявив мероприятие открытым, генерал-майор Вугар Аливердиев поприветствовал участников и гостей.

Было отмечено, что учения являются важным шагом, направленным на укрепление двустороннего военного сотрудничества и выработку совместного подхода к решению проблем региональной безопасности.

Подчеркивалось, что основной целью учений "Мастерство-2024" является повышение координации и эффективности союзных сил, развитие стратегического партнерства.