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Военные Азербайджана и Турции выполнили задачи по установке специальных морских мин

Военные Азербайджана и Турции выполнили задачи по установке специальных морских мин 16:31
Армия
28 ноября 2024 г. 16:46
Военные Азербайджана и Турции выполнили задачи по установке специальных морских мин

На совместных учениях SAT-SAS-2024, проводимых с подразделениями подводного штурма и подводной обороны ВВС Азербайджана и Турции, выполнены очередные задачи.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, подразделения морского спецназа двух стран, с учетом мер безопасности, выполнили задачи по обезвреживанию самодельных взрывных устройств, а также установке специальных морских мин, незаметно подплыв под водой к целевому кораблю условного противника.

"Основное внимание на учениях уделяется углублению теоретических знаний военнослужащих, совершенствованию их практических навыков, а также взаимному обмену опытом", - указывает Минобороны.

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Версия на английском языке ФотоTürkiye, Azerbaijan conduct tasks on deployment of special naval mines
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə və Azərbaycan hərbçiləri xüsusi dəniz minalarının quraşdırılması üzrə tapşırıqlar icra ediblər

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