Военные Азербайджана и Турции выполнили задачи по установке специальных морских мин

16:31

На совместных учениях SAT-SAS-2024, проводимых с подразделениями подводного штурма и подводной обороны ВВС Азербайджана и Турции, выполнены очередные задачи.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, подразделения морского спецназа двух стран, с учетом мер безопасности, выполнили задачи по обезвреживанию самодельных взрывных устройств, а также установке специальных морских мин, незаметно подплыв под водой к целевому кораблю условного противника.

"Основное внимание на учениях уделяется углублению теоретических знаний военнослужащих, совершенствованию их практических навыков, а также взаимному обмену опытом", - указывает Минобороны.