Военные атташе зарубежных стран в Азербайджане посетили воинскую часть

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым планом действий, был организован ознакомительный визит военных атташе иностранных государств, аккредитованных в нашей стране, в воинскую часть и Сангачальский терминал.
Как сообщили Report в министерстве обороны, военным атташе из 17 стран в количестве 20 человек был представлен брифинг о воинской части и терминале, после чего они ознакомились с территорией.
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