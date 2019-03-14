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Военные атташе зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, посетили воинскую часть ВВС

Военные атташе зарубежных стран посетили воинскую часть ВВС
© mod.gov.az

Согласно годовому плану, утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым, военные атташе, аккредитованные в нашей стране, посетили воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС).

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, сначала 22 военным атташе, представляющим различные страны, был представлен общий брифинг о воинской части и истории ее создания.

В ходе посещения военные атташе были проинформированы об образцах основной военной техники, имеющейся на вооружении воинской части, после чего они были им практически продемонстрированы. 

В завершение воинская часть организовала для иностранных гостей празднование по случаю Новруз байрамы.

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