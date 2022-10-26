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Военные атташе зарубежных стран посетили военный лицей

Военные атташе зарубежных стран посетили военный лицей Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.
Армия
26 октября 2022 г. 10:24
Военные атташе зарубежных стран посетили военный лицей

Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.

Как сообщили Report в министерстве обороны, сначала гости посетили Музей Гейдара Алиева в военном лицее, возложили цветы к памятнику общенационального лидера, ознакомились с фото-уголком, посвященным жизни и политической деятельности общенационального лидера.

Военным представителям зарубежных стран подробно рассказали об истории и деятельности военного лицея.

Затем гости ознакомились с территорией учебного заведения, учебными корпусами и материально-технической базой, проследили за учебным процессом.

Военные атташе написали сердечные слова в мемориальную книгу учебного заведения.

В завершение были вручены взаимные подарки и сделана памятная фотография.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarici dövlətlərin hərbi attaşeləri hərbi liseydə olublar

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