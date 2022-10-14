Военные атташе зарубежных стран почтили память жертв террора в Гяндже

Военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Азербайджанской Республике, почтили память гражданского населения, погибшего в результате ракетных атак вооруженных сил Армении в городе Гянджа.

Военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Азербайджанской Республике, почтили память гражданского населения, погибшего в результате ракетных атак вооруженных сил Армении в городе Гянджа.

Как сообщает Report, военные атташе при организации Министерства обороны посетили место террористического акта, совершенного армянскими воинскими формированиями в Гяндже во время Отечественной войны.

Начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов подробно проинформировал военных представителей зарубежных стран о преднамеренной бомбардировке баллистическими ракетами и другими тяжелыми артиллерийскими установками Гянджинского, Бардинского, Тертерского, Мингячевирского, Бейлаганского, Габалинского, Геранбойского, Агджабединского, Нафталанского, Абшеронского и Хызинского районов в 2020 году вооруженными силами Армении в ходе 44-дневной войны с целью нанесения максимальных потерь среди гражданского населения в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права.

Было отмечено, что, несмотря на введение режима гуманитарного прекращения огня, около 02:00 ночи 11 октября 2020 года Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу многоквартирные жилые дома в городе Гяндже. В результате инцидента погибли 9 человек, в том числе 4 женщины, 35 получили ранения. Один из раненых впоследствии скончался в больнице.

До внимания военных атташе было доведено, что в ходе Второй Карабахской войны в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения, были повреждены 12 292 жилых и нежилых помещения, 288 транспортных средств.

Было особо подчеркнуто, что Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран в мире. За два года, прошедшие с момента окончания Второй Карабахской войны, более 250 граждан Азербайджана погибли или получили тяжелые ранения в результате взрывов мин.

В рамках визита военные атташе также посетили мавзолей Низами Гянджеви. Здесь им была представлена подробная информация о творчестве выдающегося представителя мировой литературы, великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.