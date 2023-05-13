Военные атташе в Азербайджане проинформированы о провокации вооруженных сил Армении

13:37

В Управлении по международному военному сотрудничеству министерства обороны проведен брифинг с аккредитованными в Азербайджане военными атташе зарубежных стран и представителями международных организаций.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Начальник Управления по международному военному сотрудничеству генерал-майор Гусейн Махмудов сообщил, что с 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций, дислоцированных в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергали интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершая провокации.

Было отмечено, что 11 и 12 мая провокации были наращены в целях дальнейшего обострения ситуации, был осуществлен интенсивный обстрел с применением крупнокалиберного оружия, минометов и гаубиц Д-30. Подразделения вооруженных сил Армении применили ударные БПЛА по нескольким позициям азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района.

Зарубежным представителям были представлены видеокадры, запечатлевшие провокации вооруженных сил Армении.

Затем были даны ответы на вопросы участников брифинга и продемонстрированы обломки БПЛА.