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Военные атташе проинформированы об антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахе

Военные атташе проинформированы об антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахе 18:21 19 сентября в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялся брифинг для иностранных военных атташе и представителей международных организаций, аккредитованных в Азербайджанской Республике.
Армия
19 сентября 2023 г. 18:29
Военные атташе проинформированы об антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахе

19 сентября в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджанской Республике военных атташе иностранных государств и представителей международных организаций в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Выступивший на брифинге начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов подробно проинформировал военных представителей зарубежных стран об антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.

Было отмечено, что целью антитеррористических мероприятий локального характера, начатых в регионе, является обеспечение выполнения положений трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, предотвращение широкомасштабных провокаций, совершаемых в Карабахском экономическом районе, разоружение и вывод с наших территорий формирований вооруженных сил Армении, нейтрализация их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, а также гражданских работников, привлеченных к созидательно-восстановительным работам, и военнослужащих, и восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики.

Было особо подчеркнуто, что наши подразделения не берут на прицел гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, с применением высокоточного оружия выводятся из строя только легитимные военные цели.

В заключение были продемонстрированы видеоматериалы, связанные с упомянутыми на брифинге фактами, даны ответы на интересующие представителей вопросы.

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Версия на английском языке ФотоMilitary attachés informed about local anti-terrorist activities conducted in Karabakh region
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı hərbi attaşelər Qarabağdakı antiterror tədbirləri barədə məlumatlandırılıb

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