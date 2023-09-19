Военные атташе проинформированы об антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахе

18:21 19 сентября в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялся брифинг для иностранных военных атташе и представителей международных организаций, аккредитованных в Азербайджанской Республике.

19 сентября в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджанской Республике военных атташе иностранных государств и представителей международных организаций в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Выступивший на брифинге начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов подробно проинформировал военных представителей зарубежных стран об антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.



Было отмечено, что целью антитеррористических мероприятий локального характера, начатых в регионе, является обеспечение выполнения положений трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, предотвращение широкомасштабных провокаций, совершаемых в Карабахском экономическом районе, разоружение и вывод с наших территорий формирований вооруженных сил Армении, нейтрализация их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, а также гражданских работников, привлеченных к созидательно-восстановительным работам, и военнослужащих, и восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики.



Было особо подчеркнуто, что наши подразделения не берут на прицел гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, с применением высокоточного оружия выводятся из строя только легитимные военные цели.



В заключение были продемонстрированы видеоматериалы, связанные с упомянутыми на брифинге фактами, даны ответы на интересующие представителей вопросы.