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Военные атташе проинформированы о незаконной деятельности армянских военнослужащих

Военные атташе проинформированы о незаконной деятельности армянских военнослужащих 15 августа в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных организаций.
Армия
15 августа 2023 г. 21:41
Военные атташе проинформированы о незаконной деятельности армянских военнослужащих

15 августа в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных организаций.

Об этом сообщает Rеport со ссылкой на Министерстов обороны.

На брифинге военным представителям зарубежных стран была предоставлена подробная информация о фактах активности незаконных армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении в последние дни на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий контингент.

Отмечалось, что использование Лачынской дороги для незаконных военных перевозок недопустимо. Предложенная азербайджанской стороной в качестве альтернативы дорога Агдам-Ханкенди еще больше ускорит своевременную доставку необходимых грузов армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе, а также их реинтеграцию.

Также было отмечено, что азербайджанской стороной были зафиксированы факты подкрепления незаконными вооруженными формированиями боевых позиций в Карабахском экономическом районе в целях подготовки к новым провокациям, а также массового вооружения гражданского населения путем размещения в нескольких населенных пунктах боевой техники различного назначения, в частности средств противовоздушной и радиоэлектронной борьбы.

Отмечалось, что подобные провокационные действия, сопровождающиеся сосредоточением боевой техники и артиллерийских установок в направлении условной границы Армении с Азербайджаном, приводят к росту напряженности в регионе.

Была особо отмечена недопустимость подобных действия противника, пытающегося использовать миссию Евросоюза в Армении в качестве инструмента для маскировки своих противозаконных действий, направленных на формирование ложного мнения в международном сообществе.

В завершение были продемонстрированы видеоматериалы, связанные с упомянутыми фактами, и даны ответы на интересующие представителей вопросы.

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