Военные атташе проинформированы о масштабной провокации Армении

13 сентября начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов провел брифинг для иностранных военных атташе, аккредитованных в Азербайджанской Республике.

13 сентября начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов провел брифинг для иностранных военных атташе, аккредитованных в Азербайджанской Республике.

Об этом Report cообщили в Министерстве обороны.

Военным представителям зарубежных стран была предоставлена подробная информация о масштабных провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях.

Было отмечено, что главной целью регулярных обстрелов армянами наших позиций в указанных направлениях в последнее время является затягивание процесса подписания мирного соглашения, а также крупномасштабных восстановительно-строительных работ, проводимых на освобожденных территориях.

Было доведено до сведения международных представителей, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, заинтересован в установлении доверия в регионе с началом работы по демаркации и делимитации границ и подписанием мирного договора между двумя странами. Армения демонстрирует поведение, противоречащее заявлению, устанавливая мины на наших территориях, на дорогах снабжения наших подразделений. И это наглядное доказательство того, что Армения занимает военную авантюрную и реваншистскую позицию.

Было отмечено, что только на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов в 2019-2021 годах было обнаружено 1 390 противопехотных мин типа ПМН-Э производства Армении.

Несмотря на то, что наши инженерно-саперные подразделения на освобожденных территориях обнаружили и уничтожили в общей сложности 7 559 противопехотных, 2 348 противотанковых мин и 1 052 неразорвавшихся боеприпаса, установленных вооруженными силами Армении, диверсионные группы противника в ночь на 12 сентября заминировали дороги снабжения наших подразделений и территории между их позициями. Именно эти действия и широкомасштабная провокация Армении привела к боевым столкновениям на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях.

На брифинге было особо подчеркнуто, что предпринятые Азербайджаном ответные меры направлены на обеспечение безопасности наших подразделений, а также гражданских лиц, привлеченных к восстановительно-строительным работам на освобожденных территориях.

Было еще раз заявлено, что именно военно-политическое руководство Армении несет всю ответственность за напряженность, конфликт и потери, вызванные широкомасштабной провокацией.