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Военные атташе посетили воинскую часть

Военные атташе посетили воинскую часть В соответствии с годовым планом действий, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, был организован ознакомительный визит аккредитованных в нашей стране военных атташе зарубежных государств в воинскую часть.
Армия
1 мая 2022 г. 17:42
Военные атташе посетили воинскую часть

В соответствии с годовым планом действий, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, был организован ознакомительный визит аккредитованных в нашей стране военных атташе зарубежных государств в воинскую часть.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В рамках визита представители аппарата военного атташе сначала посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида. Гости ознакомились с представленными в экспозиции музея стендами о геноциде. Им было обстоятельно рассказано о совершенных армянами зверствах.

Затем военные атташе посетили воинскую часть. Делегации был представлен брифинг о деятельности воинской части. Гости ознакомились с условиями, созданными для личного состава, и состоящей на вооружении боевой техникой.

Представители аппарата военного атташе выразили признательность руководству Министерства обороны за организацию визита на высоком уровне.

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Версия на английском языке Foreign military attachés visit unit of Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi attaşelər hərbi hissəni ziyarət ediblər

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