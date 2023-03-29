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Военные атташе посетили Военный институт имени Гейдара Алиева

Военные атташе посетили Военный институт имени Гейдара Алиева Аккредитованные в Азербайджанской Республике военные атташе иностранных государств посетили Военный институт имени Гейдара Алиева.
Армия
29 марта 2023 г. 10:13
Военные атташе посетили Военный институт имени Гейдара Алиева

Аккредитованные в Азербайджане военные атташе иностранных государств посетили Военный институт имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала гости ознакомились с фотостендом в музее на территории Военного института, отражающим жизнь и политическую деятельность Общенационального лидера.

Затем гости посетили территорию, учебные корпуса и материально-техническую базу учебного заведения, ознакомились с созданными здесь условиями и проследили за учебным процессом.

Военным атташе зарубежных государств был представлен брифинг об истории и деятельности специального военно-учебного заведения.

В художественной части встречи гостям представлены музыкальные композиции в исполнении военного оркестра.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоMilitary attachés visit Military Institute named after Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi attaşelər Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutu ziyarət ediblər

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