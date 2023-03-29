Военные атташе посетили Военный институт имени Гейдара Алиева

Аккредитованные в Азербайджанской Республике военные атташе иностранных государств посетили Военный институт имени Гейдара Алиева.

Аккредитованные в Азербайджане военные атташе иностранных государств посетили Военный институт имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала гости ознакомились с фотостендом в музее на территории Военного института, отражающим жизнь и политическую деятельность Общенационального лидера.

Затем гости посетили территорию, учебные корпуса и материально-техническую базу учебного заведения, ознакомились с созданными здесь условиями и проследили за учебным процессом.

Военным атташе зарубежных государств был представлен брифинг об истории и деятельности специального военно-учебного заведения.

В художественной части встречи гостям представлены музыкальные композиции в исполнении военного оркестра.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.