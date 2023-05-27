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Военные атташе посетили штаб ВМС Азербайджана

Военные атташе посетили штаб ВМС Азербайджана Аккредитованные в Азербайджанской Республике военные атташе иностранных государств посетили штаб Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана.
Армия
27 мая 2023 г. 10:40
Военные атташе посетили штаб ВМС Азербайджана

Аккредитованные в Азербайджанской Республике военные атташе иностранных государств посетили штаб Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала в актовом зале штаба гостям был представлен обширный брифинг об истории и деятельности ВМС.

Затем военные атташе побывали на военных кораблях, ознакомились с условиями, созданными для личного состава, посетили матросский кубрик, столовую и другие объекты, оставили запись в Книге почетных гостей.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоMilitary attachés visit Azerbaijan Naval Forces
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi attaşelər Hərbi Dəniz Qüvvələrində olublar

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