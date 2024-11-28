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Военные атташе посетили наземный центр "Азеркосмос"

Военные атташе посетили наземный центр "Азеркосмос" Военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, посетили Главный наземный центр управления спутниками Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос").
Армия
28 ноября 2024 г. 19:09
Военные атташе посетили наземный центр Азеркосмос

Военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, посетили Главный наземный центр управления спутниками Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос").

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Визит был организован Управлением международного военного сотрудничества Минобороны. В нем приняли участие представители 17 аппаратов военных атташе из 15 стран.

Гости ознакомились с инфраструктурой и объектами на территории "Азеркосмос". Им был представлен брифинг об истории агентства, направлениях деятельности, реализуемых проектах и планах будущего развития.

В завершение были даны ответы на интересующие военных атташе вопросы.

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Версия на английском языке ФотоForeign military attaches visit Azerbaijan's satellite control center
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi attaşelər "Azərkosmos"da olublar

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