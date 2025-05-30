Военные атташе посетили Нахчыван

Организован визит военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане, в Нахчыванскую Автономную Республику.

Организован визит военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане, в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщили Report в Минобороны, визит организован в соответствии с годовым планом деятельности, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.

В поездке участвуют 35 представителей аппаратов военных атташе из 19 стран.

Сначала гости посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый на главной площади города Нахчыван, и почтили его память. Затем они побывали в музее Гейдара Алиева, где осмотрели стенды, отражающие жизнь и деятельность общенационального лидера.

В рамках визита гости посетили штаб Отдельной общевойсковой армии. Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов встретился с военными атташе иностранных государств. Участникам визита был представлен брифинг об истории образования Отдельной общевойсковой армии, пути ее развития, деятельности, проводимых реформах и предстоящих целях, в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

Гости посетили Учебно-тренировочный центр Отдельной общевойсковой армии, различные классы, симуляционный центр и тренажерный зал.

Военные атташе также побывали в Нахчыванском военном колледже и в Военном лицее имени Гейдара Алиева, где ознакомились с реформами, проводимыми в специальных военных учебных заведениях, существующей системой военного образования, направлениями учебной и научной деятельности.

Затем гости побывали в Нахчыванском восстановительно-производственном военном комплексе.

В заключение была организована экскурсия военных атташе по историко-культурным памятникам.