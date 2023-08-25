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Военные атташе посетили Н-скую воинскую часть

Военные атташе посетили Н-скую воинскую часть Согласно утвержденному министром обороны годовому плану действий, для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджане, организован ознакомительный визит в Н-скую воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС).
Армия
25 августа 2023 г. 17:11
Военные атташе посетили Н-скую воинскую часть

Согласно утвержденному министром обороны годовому плану действий, для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджане, организован ознакомительный визит в Н-скую воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС).

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Представителям аппарата военных атташе двадцати двух государств был представлен брифинг об основных направлениях деятельности воинской части. Также были продемонстрированы видеоролики о применении БПЛА в ходе Отечественной войны и даны ответы на интересующие их вопросы.

В рамках визита гостям были продемонстрированы некоторые БПЛА, находящиеся на вооружении армии Азербайджана, и дана информация об их тактико-технических характеристиках.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоMilitary attachés visit one of military units
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi attaşelərə Azərbaycanın bəzi PUA-ları əyani olaraq göstərilib

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