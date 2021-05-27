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Военные атташе были проинформированы о провокации противника на госгранице

Военные атташе были проинформированы о провокации противника на госгранице Сегодня в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны был организован брифинг для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджанской Республике.
Армия
27 мая 2021 г. 19:37
Военные атташе были проинформированы о провокации противника на госгранице

Сегодня в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны был организован брифинг для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджанской Республике.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов подробно проинформировал гостей о действиях, совершенных разведывательно-диверсионными группами вооруженных сил Армении на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы 27 мая примерно в 03:00, пересечении диверсионными группами нашей государственной границы, предпринятой ими попытке заминировать территории Азербайджана и совершить иные провокационные действия.

Генерал-майор Г.Махмудов отметил, что азербайджанская сторона незамедлительно и объективно проинформировала общественность об инциденте на государственной границе. В отличие от Азербайджана, Армения распространяла опровергающие друг друга дезинформации с целью отвлечь внимание внутренней аудитории и международной общественности от сути данного вопроса.

"Особу отмечу, что провокация Армении носила целенаправленный характер и была совершена в пределах суверенных границ Азербайджанской Республики. Напряженность на армяно-азербайджанской государственной границе должна быть разрешена исключительно путем переговоров, делимитации и демаркации границы", - сказал генерал-майор Г.Махмудов.

В заключение генерал-майор Г.Махмудов ответил на вопросы гостей.

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Версия на английском языке Military attachés informed about Armenian provocation on state border
Версия на азербайджанском языке Hərbi attaşelər düşmənin dövlət sərhədindəki təxribatı barədə məlumatlandırılıb

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