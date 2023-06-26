Военнослужащим Минобороны вручены высшие воинские звания

26 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими Министерства обороны, которым указом президента Ильхама Алиева были присвоены высшие воинские звания.

26 июня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими Министерства обороны, которым в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики были присвоены высшие воинские звания.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

После торжественного зачтения Распоряжения Президента Азербайджанской Республики о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики и соответствующего приказа министра обороны состоялась церемония вручения военнослужащим высших воинских званий. Передав военнослужащим поздравления Верховного Главнокомандующего, министр обороны пожелал им успехов в дальнейшей службе, дал поручения и рекомендации.

Награжденные офицеры в свою очередь выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за оказанное доверие и выразили уверенность в том, что они оправдают возложенное на них доверие.