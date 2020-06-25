Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоены высшие воинские звания

Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоены высшие воинские звани

25 июня, 2020 14:42

https://report.az/storage/news/f779cbae3ea575df9e41080f777a3c21/5bca920b-cb97-4610-a348-6bfc3ed7a9e4_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, согласно документу, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики: воинское звание "генерал-полковник" генерал-лейтенанту Керему Нариман оглу Мустафаеву воинское звание "генерал-майор" полковнику Низами Агоглан оглу Мамедову полковнику Рамилю Алимран оглу Аскерову воинское звание "контр-адмирал" капитану 1-го ранга Субхану Кямал оглу Бекирову.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Эта новость также доступна на других языках: Hərbi qulluqçulara ali hərbi rütbələr verildi - SİYAHI

Новости партнеров