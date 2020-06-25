Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоены высшие воинские звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, согласно документу, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:
воинское звание "генерал-полковник"
генерал-лейтенанту Керему Нариман оглу Мустафаеву
воинское звание "генерал-майор"
полковнику Низами Агоглан оглу Мамедову
полковнику Рамилю Алимран оглу Аскерову
воинское звание "контр-адмирал"
капитану 1-го ранга Субхану Кямал оглу Бекирову.