Военнослужащим министерства обороны Азербайджана присвоены высшие воинские звания - СПИСОК

Военнослужащим министерства обороны присвоены высшие воинские звания

24 июня, 2019 18:54

https://report.az/storage/news/751a105edeba5bbe01005ef3d0e84222/2e714a6c-4657-48e5-80bd-cd94d7d85527_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики: воинское звание "генерал-лейтенант" генерал-майору Фуаду Надир оглу Мамедову генерал-майору Захиду Ибрагим оглу Гусейнову воинское звание "генерал-майор" полковнику Гадиру Ашраф оглу Насибову полковнику Расиму Рза оглу Бабаеву полковнику Вугару Афган оглу Аливердиеву полковнику Поладу Исраиль оглу Гашимову полковнику Ильгару Закир оглу Лятифову полковнику Мухаммеду Керим оглу Гасанову.

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