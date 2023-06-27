Военнослужащий ВС Азербайджана получил ранения в результате армянского обстрела

Военнослужащий азербайджанской армии получил ранение вследствие обстрела с армянской стороны.

Военнослужащий азербайджанской армии получил ранение вследствие обстрела с армянской стороны.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 27 июня в 20:05 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении села Галайчылар Агдамского района.

"В результате обстрела был ранен военнослужащий азербайджанской армии Бекиров Али Шукюр оглу.

Раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также добавили, что подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры в указанном направлении.