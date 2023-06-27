О нас

Военнослужащий ВС Азербайджана получил ранения в результате армянского обстрела

Военнослужащий ВС Азербайджана получил ранения в результате армянского обстрела Военнослужащий азербайджанской армии получил ранение вследствие обстрела с армянской стороны.
Армия
27 июня 2023 г. 21:02
Военнослужащий ВС Азербайджана получил ранения в результате армянского обстрела

Военнослужащий азербайджанской армии получил ранение вследствие обстрела с армянской стороны.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 27 июня в 20:05 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении села Галайчылар Агдамского района.

"В результате обстрела был ранен военнослужащий азербайджанской армии Бекиров Али Шукюр оглу.

Раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также добавили, что подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры в указанном направлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hərbi qulluqçumuz yaralanıb

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
21 июня 2023 г. 09:23
Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви Дружбы
Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви "Дружбы"
21 июня 2023 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi