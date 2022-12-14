Военнослужащий ГПС скончался от сердечного приступа

Военнослужащий государственной пограничной службы (ГПС) скончался от сердечного приступа.

Военнослужащий государственной пограничной службы (ГПС) скончался от сердечного приступа.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

14 декабря в 12:30 часов у военнослужащего срочной действительной военной службы отдельной пограничной дивизии “Губадлы” Пограничных войск ГПС рядового Алекберли Мирана Гамет оглу, отдыхавшего после возвращения со службы, внезапно ухудшилось состояние здоровья.

Военнослужащему была оказана интенсивная медицинская помощь, и он был немедленно доставлен в больницу села Агалы Зангиланского района. Несмотря на усилия врачей спасти его жизнь не удалось.

На основании предварительного заключения предполагается, что военнослужащий скончался от сердечного приступа. В настоящее время назначены соответствующие медицинские экспертизы для установления причины смерти рядового Мирана Алекберли.

По данному факту проводятся совместные следственные действия с органами прокуратуры.

"Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семье и близким скончавшегося военнослужащего", - говорится в сообщении.