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Военнослужащий ГПС погиб в результате несчастного случая

Военнослужащий ГПС погиб в результате несчастного случая Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана погиб в результате несчастного случая.
Армия
4 ноября 2021 г. 22:44
Военнослужащий ГПС погиб в результате несчастного случая

Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана погиб в результате несчастного случая.

Как передает Report со ссылкой на ГПС, 4 ноября около 17:20 во время полевых учений на служебной территории сводной пограничной дивизии “Газах” пограничных войск ГПС сержант Ахмедов Турал Акрам оглу получил осколочное ранение при стрельбе из автоматического станкового гранатомета АГС-17. Были приняты незамедлительные меры по эвакуации военнослужащего, однако спасти его не удалось.

В связи с инцидентом ГПС и Генеральная прокуратура проводят совместные следственные действия.

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