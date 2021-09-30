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Военнослужащий ГПС подорвался на мине в Зангиланском районе

Военнослужащий ГПС подорвался на мине в Зангиланском районе 30 сентября около 15:00 военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы погранвойск Государственной пограничной службы младший сержант Назарханлы Эльгюн Эльхан оглу во время передвижения по пограничному боевому пункту на территории Зангиланского
Армия
30 сентября 2021 г. 19:24
Военнослужащий ГПС подорвался на мине в Зангиланском районе

30 сентября около 15:00 военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы погранвойск Государственной пограничной службы младший сержант Назарханлы Эльгюн Эльхан оглу при передвижении по пограничному боевому пункту на территории Зангиланского района подорвался на противопехотной мине и получил ранения.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Отмечается, что после оказания первой медицинской помощи военнослужащего на вертолете эвакуировали в военный госпиталь в поселке Ахмедбейли Физулинского района, он находится под контролем врачей. 

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