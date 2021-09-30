Военнослужащий ГПС подорвался на мине в Зангиланском районе

30 сентября около 15:00 военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы погранвойск Государственной пограничной службы младший сержант Назарханлы Эльгюн Эльхан оглу во время передвижения по пограничному боевому пункту на территории Зангиланского

30 сентября около 15:00 военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы погранвойск Государственной пограничной службы младший сержант Назарханлы Эльгюн Эльхан оглу при передвижении по пограничному боевому пункту на территории Зангиланского района подорвался на противопехотной мине и получил ранения.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Отмечается, что после оказания первой медицинской помощи военнослужащего на вертолете эвакуировали в военный госпиталь в поселке Ахмедбейли Физулинского района, он находится под контролем врачей.