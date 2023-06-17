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Военнослужащий ГПС Азербайджана совершил суицид

Военнослужащий ГПС Азербайджана совершил суицид Военнослужащий Газахской отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана старший сержант Первиз Азер оглу Гаджиев, совершил суицид, выстрелив в себя из огнестрельного оружия.
Армия
17 июня 2023 г. 21:24
Военнослужащий ГПС Азербайджана совершил суицид

Военнослужащий Газахской отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана старший сержант Первиз Азер оглу Гаджиев совершил суицид, выстрелив в себя из огнестрельного оружия.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба ГПС.

Было установлено, что инцидент произошел по причине, не связанной с военной службой.

В связи с фактом совместно с сотрудниками прокуратуры проводятся следственные мероприятия.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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